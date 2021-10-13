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Ліберальні партії Чехії планують підготувати коаліційну угоду до 8 листопада

Середа, 13 жовтня 2021, 16:33

Переможці парламентських виборів у Чехії, ліберальні блоки Spolu та Партії піратів і STAN, які отримали більшість на виборах до нижньої палати минулими вихідними, мають намір підготувати коаліційну угоду до 8 листопада, коли відбудеться засідання нового парламенту.

Про це журналістам повідомив лідер Spolu Петр Фіала, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Широка коаліція Spolu і PirSTAN, яка отримала в Палаті депутатів 108 місць з 200, претендує на правління країною і має намір сформувати новий уряд. До 8 листопада політичні сили сподіваються повністю домовитися про свої програмні пріоритети і розподіл міністерських портфелів.

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Фіала також повідомив, що вже подав заявку на зустріч з президентом Мілошем Земаном, яка може відбутися після того, як глава держави буде виписаний з реанімації. 

77-річний Земан був доставлений в празьку лікарню в неділю з невідомим захворюванням. Він не коментував подальші кроки після виборів.

Напередодні партія прем’єра Чехії ANO сигналізувала про готовність перейти в опозицію.

Підрахунок голосів на виборах у Чехії засвідчив поразку правлячої партії, ліберальні партії сформують уряд, а комуністи вперше лишилися поза парламентом.

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