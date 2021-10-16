Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Премьер Чехии готов перейти в оппозицию после поражения на выборах

Суббота, 16 октября 2021, 12:59

Действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не согласится на предложение попробовать сформировать новое правительство, если такое поступит от президента, и готов перейти в оппозицию.

Бабиш объявил о своем решении в интервью радиостанции Frekvence 1 в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

"Мы передадим это новой коалиции, и будем в оппозиции", - сказал Андрей Бабиш.

Его решение открывает путь к формированию правительства двумя либеральными блоками, которые совместно набрали больше всего голосов на недавних парламентских выборах.

Подсчет голосов на выборах в Чехии показал поражение правящей партии, либеральные партии сформируют правительство, а коммунисты впервые остались вне парламента.

Либерально-консервативная трехпартийная коалиция под названием Spolu получила 27,8% голосов, обойдя партию Бабиша ANO, которая набрала 27,1% голосов. Левоцентристская либеральная коалиция получила 15,6% и заняла третье место.

Обе коалиции обязались совместно сформировать правительство и намерены подготовить коалиционное соглашение до 8 ноября.

Лидер Spolu Петр Фиала является кандидатом на пост нового премьер-министра.

Президент Земан, который сейчас находится в больнице, ранее заявлял, что сначала даст мандат на формирование лидеру сильнейшей партии, то есть Бабишу, а не самой сильной коалиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия
powered by lun.ua

Статьи

Контрнаступление Саакашвили: сможет ли заключенный экс-президент победить грузинскую власть

Таких масштабных оппозиционных митингов Грузия не видела уже много лет. У грузинской оппозиции есть шанс на реванш и освобождение экс-президента Саакашвили (укр.)
16 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Арест в прямом эфире: куда заведет Молдову новое противостояние

После долгого затишья в Кишинев вернулись протесты. Арест генпрокурора дал возможность пророссийской оппозиции пойти в контрнаступление (укр.)
15 октября 2021 — Артем Филипенко, для Европейской правды

Не только "открытое небо": 12 важных договоренностей саммита Украина-ЕС

Можно говорить об изменении отношения к Соглашению об ассоциации со стороны ЕС. По обновлению СА есть несколько новостей, и все они позитивные... (укр.)
13 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда