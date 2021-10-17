У Римі десятки тисяч італійців вимагали заборонити ультраправу партію

Десятки тисяч італійців вийшли на вулиці Рима, вимагаючи заборонити ультраправу партію Forza Nuova ("Нова сила").

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

За словами організаторів, близько 200 тисяч демонстрантів пройшли італійською столицею, тримаючи плакати з написами на зразок "Фашизм ніколи знову". За даними місцевих ЗМІ, в акції взяли участь близько 50 тисяч людей.

Тиждень тому деякі члени Forza Nuova після мирних протестів проти так званих "зелених паспортів" для доступу до робочого місця атакували, серед іншого, штаб-квартиру федерації профспілок CGIL.

Поліція заарештувала кількох членів ультраправої партії, включаючи провідних представників політсили.

Секретар профспілки Мауріціо Ландіні сказав на мітингу, що настав час стримати "політичне насильство".

Лівоцентристська Демократична партія, яка вимагає заборонити Forza Nuova, заявила, що вже 100 тисяч людей підписали відповідну петицію.

Нагадаємо, в Італії кожен співробітник тепер повинен мати так званий "зелений пропуск", який підтверджує вакцинацію, одужання або негативний тест на COVID-19.