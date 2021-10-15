Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Італії "паспорт здоров'я" став обов'язковим для всіх працівників, у містах проходять протести

фото
П'ятниця, 15 жовтня 2021, 13:47

Нові заходи проти Covid-19 набрали чинності в п'ятницю в Італії, де кожен співробітник тепер повинен мати так званий "зелений пропуск", який підтверджує вакцинацію, одужання або негативний тест на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Нові заходи, які зачіпають близько 23 мільйонів співробітників в приватному і державному секторі по всій Італії, викликають суперечки і зустріли певний опір.

 

У п'ятницю в Римі запланована демонстрація противників "зелених пропусків", в той час як близько 5 тисяч робітників у Трієсті на півночі країни заблокували порт в знак протесту.

Також акції протесту з блокуванням доріг проводяться в портах Генуї і Анкони.

 

Компаніям, що не перевірять у своїх співробітників є "зелений пропуск", загрожує штраф до 1000 євро. Пропуск вже використовується в декількох інших секторах, таких як школи і система охорони здоров'я.

В цілому 85% італійців старше 12 років отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, минулого тижня у Римі акція протесту проти вимоги ковід-сертифікатів переросла у сутички з поліцією із застосуванням водомета. Затримали загалом 12 осіб, серед яких і представників крайньо правого руху Forza Nuova.

В Італії діють одні з найсуворіших у Європі вимоги ковід-сертифіката у повсякденному житті. З 11 жовтня запроваджені послаблення обмежень у сфері розваг - проте за наявності у гостей ковід-сертифіката.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Арешт у прямому ефірі: куди заведе Молдову нове протистояння

Після тривалого затишшя до Кишинева знову повернулися гучні протести. Арешт генпрокурора дав можливість проросійській опозиції піти у контрнаступ.
15 жовтня 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Не тільки "відкрите небо": 12 важливих домовленостей саміту Україна-ЄС

Можна говорити про зміну ставлення до Угоди про асоціацію з боку ЄС. Щодо оновлення УА є кілька новин, і всі вони позитивні...
13 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

ІДІЛ зближує: навіщо Захід пішов на перші контакти з урядом "Талібану"

США та ЄС вже пішли на перші контакти з новим урядом Афганістану, сформованим рухом "Талібан". Чи означатиме це його швидке міжнародне визнання?
13 жовтня 2021 — Сергій Данилов, для Європейської правди