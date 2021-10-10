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У Римі стались масштабні сутички на акції проти ковід-паспортів, 12 затриманих

фото, відео
Неділя, 10 жовтня 2021, 11:37

У Римі акція протесту проти вимоги ковід-сертифікатів у низці сфер життя переросла у сутички з поліцією із застосуванням водомета. Затримали загалом 12 осіб, серед яких і представників крайнього правого руху Forza Nuova.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Демонстрація на площі П’яцца-дель-Пополо у Римі, що зібралась ввечері у суботу, переросла у сутички, що тривали кілька годин. 

 

Окремі люди кидалися в поліцію різними предметами, проти них застосували водомети і сльозогінний газ.

 
 

Також зазнав нападу розташований неподалік офіс великої профспілки Confederazione Generale Italiana del Lavoro — нападники виламали двері та увірвалися в частину приміщень, перш ніж поліція встигла зреагувати.

Повідомляється, що серед затриманих і лідер Forza Nuova Джуліано Кастелліно, який вже перед цим знаходився під наглядом.

Прем’єр-міністр Маріо Драгі засудив сутички. "Право висловлювати свої погляди ніколи не має переходити в акти агресії та залякування", - наголосив він, додавши, що уряд продовжить масову кампанію вакцинації. Він подякував італійцям, які вже проявили громадянську відповідальність і зробили щеплення.

Нагадаємо, в Італії діють одні з найсуворіших у Європі вимоги ковід-сертифіката у повсякденному житті — документ, що посвідчує вакцинацію, негативний тест або перенесену хворобу, з 15 жовтня буде необхідний навіть для допуску на робочі місця, незалежно від професії.

З 11 жовтня планується послаблення обмежень у сфері розваг - проте за наявності у гостей ковід-сертифіката.

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