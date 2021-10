Румунія засудила проведення Росією перепису населення в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ Румунії засудило проведення Росією перепису населення на території окупованого Криму.

Як повідомляє "європейська правда", про це йдеться в заяві відомства в Twitter.

"МЗС Румунії засуджує рішення Росія про проведення перепису населення в незаконно окупованому Криму і Севастополі. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України", - йдеться в заяві.

RO MFA condemns the decision taken by #Russia to extend its population census to the illegally annexed Crimea and the city of Sevastopol. We reaffirm our full support for the sovereignty and territorial integrity of #Ukraine.