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Румунія засудила проведення Росією перепису населення в окупованому Криму

Понеділок, 18 жовтня 2021, 10:01

Міністерство закордонних справ Румунії засудило проведення Росією перепису населення на території окупованого Криму.

Як повідомляє "європейська правда", про це йдеться в заяві відомства в Twitter.

"МЗС Румунії засуджує рішення Росія про проведення перепису населення в незаконно окупованому Криму і Севастополі. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у Державному департаменті США заявили, що російський перепис населення в окупованому Криму - це чергова спроба підірвати незалежність та суверенітет України.

Раніше МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

Євросоюз заявив, що ці дії Росії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах

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Румунія Крим
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