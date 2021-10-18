Румунія засудила проведення Росією перепису населення в окупованому Криму
Міністерство закордонних справ Румунії засудило проведення Росією перепису населення на території окупованого Криму.
Як повідомляє "європейська правда", про це йдеться в заяві відомства в Twitter.
"МЗС Румунії засуджує рішення Росія про проведення перепису населення в незаконно окупованому Криму і Севастополі. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України", - йдеться в заяві.
RO MFA condemns the decision taken by #Russia to extend its population census to the illegally annexed Crimea and the city of Sevastopol. We reaffirm our full support for the sovereignty and territorial integrity of #Ukraine.— MFA Romania (@MAERomania) October 16, 2021
Нагадаємо, у Державному департаменті США заявили, що російський перепис населення в окупованому Криму - це чергова спроба підірвати незалежність та суверенітет України.
Раніше МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.
Євросоюз заявив, що ці дії Росії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах