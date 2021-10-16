США: російський перепис населення в Криму підриває суверенітет України 

У Державному департаменті США засудили рішення Росії провести перепис населення на території тимчасово окупованого нею Криму і міста Севастополя.

Про це йдеться у заяві речника Держдепу Неда Прайса, повідомляє "Європейська правда".

"Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", - написав Прайс у Twitter.

The United States condemns Russia’s census in occupied Crimea as yet another attempt to undermine Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine — Ned Price (@StateDeptSpox) October 15, 2021

Раніше МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

Євросоюз заявив, що ці дії Росії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах