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Румыния осудила проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму

Понедельник, 18 октября 2021, 10:01

Министерство иностранных дел Румынии осудило проведение Россией переписи населения на территории оккупированного Крыма.

Как сообщает "европейская правда", об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter.

"МИД Румынии осуждает решение Россия о проведении переписи населения в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе. Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

Напомним, в Государственном департаменте США заявили, что российская перепись населения в оккупированном Крыму - это очередная попытка подорвать независимость и суверенитет Украины.

Ранее МИД Украины осудил проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированного Крыма.

Евросоюз заявил, что эти действия России являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах

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Румыния Крым
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