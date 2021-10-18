Румыния осудила проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Румынии осудило проведение Россией переписи населения на территории оккупированного Крыма.

Как сообщает "европейская правда", об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter.

"МИД Румынии осуждает решение Россия о проведении переписи населения в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе. Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

RO MFA condemns the decision taken by #Russia to extend its population census to the illegally annexed Crimea and the city of Sevastopol. We reaffirm our full support for the sovereignty and territorial integrity of #Ukraine. — MFA Romania (@MAERomania) October 16, 2021

Напомним, в Государственном департаменте США заявили, что российская перепись населения в оккупированном Крыму - это очередная попытка подорвать независимость и суверенитет Украины.

Ранее МИД Украины осудил проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированного Крыма.

Евросоюз заявил, что эти действия России являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах