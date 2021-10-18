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Госпіталізований Земан: лікарі доповіли спікеру Cенату про стан здоров'я президента

Понеділок, 18 жовтня 2021, 10:56

Центральний військовий госпіталь Праги на запит спікера Сенату надав відповіді на запитання щодо стану здоров’я госпіталізованого президента Мілоша Земана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iRozhlas.

Госпіталь повідомив, що 15 жовтня отримав запитання від президента Сенату щодо стану здоров’я президента Мілоша Земана та його здатності виконувати обов'язки глави держави і сьогодні, 18 жовня, о 9 годині ранку директор надав офіційну відповідь на них.

Зміст відповіді не публікуватимуть "згідно з вимогами законодавства".

Спікер Сенату Мілош Вистрчил підтвердив, що отримав відповідь.

Раніше повідомлялося, що Мілош Вистрчил звернувся із запитом до лікарні, де перебуває Земан, після того, як в Офісі президента на схожий запит не відповіли. 

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан рівно тиждень тому був госпіталізований в Центральний військовий госпіталь в Празі. Його канцелярія офіційно не повідомляє діагноз президента та не називає орієнтовних термінів виходу з лікарні. З неофіційної інформації припускають, що Земан страждає від проблем з печінкою.

У Чехії результати парламентських виборів стали сенсаційними, оскільки партія чинного прем’єра Андрея Бабіша, всупереч прогнозам, поступилася блоку Spolu, а комуністи вперше в історії сучасної Чехії не подолали 5% бар’єр і не проходять у парламент. Формування нового уряду може ускладнити позиція президента Мілоша Земана, який заявив, що хоче доручити формування уряду лідеру партії-переможиці - відтак Андрею Бабішу, оскільки переможець Spolu є політичним блоком. Проте Бабіш вже заявив про готовність перейти в опозицію.

Детальніше про політичні розклади читайте в статті "Земан йде ва-банк".

Також радимо до перегляду відео "Чи є Чехія проросійською?", яке пояснює ставлення Чехії до нашої держави.

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