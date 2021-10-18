Госпіталізований Земан: лікарі доповіли спікеру Cенату про стан здоров'я президента

Центральний військовий госпіталь Праги на запит спікера Сенату надав відповіді на запитання щодо стану здоров’я госпіталізованого президента Мілоша Земана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iRozhlas.

Госпіталь повідомив, що 15 жовтня отримав запитання від президента Сенату щодо стану здоров’я президента Мілоша Земана та його здатності виконувати обов'язки глави держави і сьогодні, 18 жовня, о 9 годині ранку директор надав офіційну відповідь на них.

Зміст відповіді не публікуватимуть "згідно з вимогами законодавства".

Спікер Сенату Мілош Вистрчил підтвердив, що отримав відповідь.

Раніше повідомлялося, що Мілош Вистрчил звернувся із запитом до лікарні, де перебуває Земан, після того, як в Офісі президента на схожий запит не відповіли.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан рівно тиждень тому був госпіталізований в Центральний військовий госпіталь в Празі. Його канцелярія офіційно не повідомляє діагноз президента та не називає орієнтовних термінів виходу з лікарні. З неофіційної інформації припускають, що Земан страждає від проблем з печінкою.

У Чехії результати парламентських виборів стали сенсаційними, оскільки партія чинного прем’єра Андрея Бабіша, всупереч прогнозам, поступилася блоку Spolu, а комуністи вперше в історії сучасної Чехії не подолали 5% бар’єр і не проходять у парламент. Формування нового уряду може ускладнити позиція президента Мілоша Земана, який заявив, що хоче доручити формування уряду лідеру партії-переможиці - відтак Андрею Бабішу, оскільки переможець Spolu є політичним блоком. Проте Бабіш вже заявив про готовність перейти в опозицію.

Детальніше про політичні розклади читайте в статті "Земан йде ва-банк".

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