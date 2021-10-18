Госпитализированный Земан: врачи доложили спикеру Сената о состоянии здоровья президента

Центральный военный госпиталь Праги на запрос спикера Сената предоставил ответы на вопросы о состоянии здоровья госпитализированного президента Милоша Земана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iRozhlas.

Госпиталь сообщил, что 15 октября получил запрос от президента Сената о состоянии здоровья президента Милоша Земана и его способности выполнять обязанности главы государства и сегодня, 18 октября, в 9 утра директор предоставил официальный ответ на эти вопросы.

Содержание ответа не будут публиковать "согласно требованиям законодательства".

Спикер Сената Милош Вистрчил подтвердил, что получил ответ.

Ранее сообщалось, что Милош Вистрчил обратился с запросом в госпиталь, где находится Земан, после того, как в Офисе президента на похожий запрос не ответили.

Напомним, президент Чехии Милош Земан ровно неделю назад был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге. Его канцелярия официально не сообщает диагноз президента и не называет ориентировочных сроков выхода из больницы. Из неофициальной информации предполагают, что Земан страдает от проблем с печенью.

В Чехии результаты парламентских выборов стали сенсационными, поскольку партия действующего премьера Андрея Бабиша, вопреки прогнозам, уступила блоку Spolu, а коммунисты впервые в истории современной Чехии не преодолели 5% барьер и не проходят в парламент.

Формирование нового правительства может усложнить позиция президента Милоша Земана, который заявил, что хочет поручить формирование правительства лидеру партии-победительницы - то есть Бабишу, поскольку победитель Spolu является политическим блоком. Однако Бабиш уже заявил о готовности перейти в оппозицию.

Подробнее о политических раскладах читайте в статье "Земан идет ва-банк".

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