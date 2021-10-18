ЄС експортував до інших країн понад 1 млрд доз вакцин від коронавірусу

З Євросоюзу за останні 10 місяців експортували до інших країн понад мільярд доз вакцини від коронавірусу.

З такою заявою виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Вироблені у ЄС вакцини були доставлені у більш ніж 150 країн світу на усіх континентах... Ми доставили близько 87 млн доз країнам низького та середнього достатку через платформу COVAX", - сказала вона.

"Чітко видно, що Європейський Союз - найбільший експортер ковід-вакцин. Ми завжди чесно ділилися вакцинами з рештою світу, і експортували стільки ж, як виділяли для своїх громадян" - заявила фон дер Ляєн, зазначивши, що на експорт пішла кожна друга доза, вироблена у ЄС.

Президентка Єврокомісії додала, що експорт продовжиться. "На додачу до експорту, ЄС у наступні місяці надасть щонайменш 500 млн доз вакцини найбільш вразливим країнам. Але й іншим країнам потрібно збільшити свій внесок", - сказала вона.

У ЄС на цей час повністю щеплені близько 75% дорослого населення.