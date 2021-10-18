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ЕС экспортировал в другие страны более 1 млрд доз вакцин от коронавируса

Понедельник, 18 октября 2021, 12:29

Из Евросоюза за последние 10 месяцев экспортировали в другие страны более миллиарда доз вакцины от коронавируса.

С таким заявлением выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Произведенные в ЕС вакцины были доставлены в более чем 150 стран мира на всех континентах ... Мы доставили около 87 млн ​​доз странам низкого и среднего достатка через платформу COVAX", - сказала она.

"Четко видно, что Европейский Союз - самый крупный экспортер ковид-вакцин. Мы всегда честно делились вакцинами с остальным миром, и экспортировали столько же, как выделяли для своих граждан", - заявила фон дер Ляйен, отметив, что на экспорт пошла каждая вторая доза, произведенная в ЕС.

Президент Еврокомиссии добавила, что экспорт продолжится. "В дополнение к экспорту, ЕС в последующие месяцы предоставит как минимум 500 млн доз вакцины наиболее уязвимым странам. Но и другим странам нужно увеличить свой вклад", - сказала она.

В ЕС в настоящее время полностью привиты около 75% взрослого населения.

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Коронавирус Вакцины Еврокомиссия
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