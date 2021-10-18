Боррель: ЄС готовий ввести санкції проти "Белавіа" через наплив мігрантів

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий ввести санкції щодо білоруського національного перевізника "Белавіа" через наплив мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після зустрічі міністрів закордонних справ Боррель сказав, що є довгий список країн, звідки мігранти потрапляють до Білорусі, а потім штурмують кордони ЄС.

За його словами, Брюссель буде намагатися переконати їх, що режим у Мінську використовує людей як зброю. Водночас ЄС готовий запровадити санкції проти національної білоруської авіакомпанії "Белавіа".

"Є національна компанія Білорусі "Белавіа", є інші авіалінії. Ми збираємо взаємодіяти з усіма цими країнами, щоб пояснити ситуацію, використати всі важелі, які нам дають чинні правила авіатранспорту. І ми готові ввести санкції проти національної компанії Білорусі", - сказав Боррель.

Раніше дипломатичні джерела в ЄС повідомили, що кілька країн ЄС, особливо ті, які межують з Білоруссю, такі як Литва, Латвія і Польща, а також Естонія, хочуть розширити санкції щодо Білорусі, щоб прямо націлити їх на "Белавіа". Це заборонить компаніям з ЄС мати справи з національною авіакомпанією.

Зокрема, зареєстровані в ЄС компанії здають в лізинг літаки національній авіакомпанії "Белавіа". Деякі ірландські фірми продовжують орендувати для "Белавіа" літаки, які використовуються для перевезення мігрантів до кордону ЄС. Фірми стверджують, що вони зобов'язані це робити за контрактом.