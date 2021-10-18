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Боррель: ЕС готов ввести санкции против "Белавиа" из-за наплыва мигрантов

Понедельник, 18 октября 2021, 19:06

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов ввести санкции в отношении белорусского национального перевозчика "Белавиа" из-за наплыва мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После встречи министров иностранных дел Боррель сказал, что есть длинный список стран, откуда мигранты попадают в Беларусь, а затем штурмуют границы ЕС.

По его словам, Брюссель будет пытаться убедить их, что режим в Минске использует людей как оружие. В то же время ЕС готов ввести санкции против национальной белорусской авиакомпании "Белавиа".

"Есть национальная компания Беларуси "Белавиа", есть другие авиалинии. Мы собираем взаимодействовать со всеми этими странами, чтобы объяснить ситуацию, использовать все рычаги, которые нам дают действующие правила авиатранспорта. И мы готовы ввести санкции против национальной компании Беларуси", - сказал Боррель .

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Ранее дипломатические источники в ЕС сообщили, что несколько стран ЕС, особенно те, которые граничат с Беларусью, такие как Литва, Латвия и Польша, а также Эстония, хотят расширить санкции в отношении Беларуси, чтобы прямо нацелить их на "Белавиа". Это запретит компаниям с ЕС иметь дело с национальной авиакомпанией.

В частности, зарегистрированы в ЕС компании сдают в лизинг самолеты национальной авиакомпании "Белавиа". Некоторые ирландские фирмы продолжают арендовать для "Белавиа" самолеты, которые используются для перевозки мигрантов к границе ЕС. Фирмы утверждают, что они обязаны это делать по контракту.

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Беларусь санкции
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