Ще більш "антиросійська" Чехія: як зміниться зовнішній курс Праги

Тиждень, що минув від парламентських виборів, повністю змінив політичні розклади у Чехії.

Лояльний до президента прем’єр Андрій Бабіш заявив, що не має наміру приймати пропозицію першим формувати уряд. Тепер втратити посаду може і президент Земан, який вважається найбільш проросійським головою держави-члена ЄС.

Наскільки реальним є такий сценарій? І як зміниться зовнішній курс Праги, зокрема – щодо України та РФ? Про це читайте у цікавій статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Подвійний удар по Земану: які наслідки для України матиме зміна влади у Чехії.

16 жовтня у центрі Праги протестували "проти абсурдної поведінки посадових осіб Офісу президента". Обурення чехів викликає тримання у таємниці інформації державної ваги – яким насправді є стан здоров’я президента і чи здатний він надалі виконувати повноваження.

Після парламентських виборів, що пройшли 8-9 жовтня, президент Земан провів лише одну зустріч – відразу після виборів прийняв лояльного до нього прем’єра Андрея Бабіша і оголосив йому, що планує надати саме йому пріоритетне право сформувати новий уряд.

Відразу після зустрічі із прем’єром, президента Земана було терміново шпиталізовано. Це друга термінова шпиталізація Земана за останній місяць – і це збільшує підстави говорити, що президент за станом здоров'я не здатний виконувати свої обов’язки.

І хоча в апараті президента переконують, що суттєвих загроз його здоров'ю немає - цьому вже мало хто вірить.

Такий крок може бути і грою президента – він не перший раз бере паузу, коли обставини складаються проти його планів. Втім, цього разу така пауза відверто грає проти нього.

За чеською конституцією перше засідання новообраного парламенту оголошує президент. Відповідно, від стану його здоров’я залежатиме подальша робота законодавчого органу.

Після довгого мовчання у канцелярії Земана заявили, що президент назвав дату першого засідання парламенту – 8 листопада. Якщо цього не відбудеться, 9 листопада може стати днем відсторонення Мілоша Земана.

Із майже стовідсотковою впевненістю можна казати, що новим прем’єром Чехії стане перший номер виборчого списку SPOLU та лідер партії ODS (Громадянська демократична партія) Петр Фіала. Також вже відомо про двох потенційних кандидатів на посаду голови МЗС країни.

Чи змінять вони зовнішній курс Праги, зокрема – щодо України та РФ? Читайте в матеріалі Юрія Панченка Подвійний удар по Земану: які наслідки для України матиме зміна влади у Чехії.