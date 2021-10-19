Локдаун і комендантська година: Латвія готує жорсткі заходи через нову хвилю епідемії 

У Латвії кризова рада під керівництвом прем’єр-міністра Криш’яніса Каріньша вирішила запровадити жорсткі заходи для стримування поширення коронавірусу. Цей пакет заходів Кабінет міністрів має затвердити у середу 20 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Якщо рішення Кабміну буде схвальним, вони почнуть діяти вже з наступного дня, 21 жовтня, і триватимуть до 15 листопада.

Для стримування епідемії пропонують з 20:00 до 5-00 запровадити комендантську годину, але передбачаються винятки для поважних причин.

Закриваються усі магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності. Перукарні, ресторани, культурні та розважальні заклади закривають. Водночас відновлюються різні програми допомоги через вимушене зупинення роботи.

Запроваджуються обмеження на зібрання та на пересування людей з різних домогосподарств в одному автомобілі.

Для школярів додали один тиждень осінніх канікул, після чого 1-3 класи повернуться до школи, а решта до 15 листопада навчатимуться дистанційно. У дитсадках працюватимуть тільки чергові групи. У вищих навчальних закладах навчання відбуватиметься дистанційно.

Що стосується подорожей, обмежень не запроваджують, оскільки, як сказав прем’єр, "зараз жителі Латвії більш небезпечні для інших країн, аніж іноземці для латвійців".

Після локдауну обмеження планують послаблювати спершу лише з доступом за ковід-сертифікатом.

Діючі на цей час обмеження допомогли скоротити кількість контактів на 5-10%, у міністерстві охорони здоров’я хочуть досягти показника 40%.

Рішення пояснили тим, що процес поширення вірусу став неконтрольованим і загрожує надмірним перевантаженням медичної системи.

За минулий тиждень кількість виявлених у Латвії випадків зараження коронавірусом зросла на 49%, порівняно з попереднім тижнем. Показник захворюваності досягнув 1266,4 на 100 тисяч населення - удвічі перевищивши пік другої хвилі.

Кількість госпіталізованих пацієнтів за останні два тижні подвоїлась, а кількість померлих за тиждень зросла до 48%. У реанімаціях зайняті майже всі ліжка.

Зазначимо, Латвія за охопленням вакцинацією суттєво відстає від своїх балтійських сусідів та більшості країн ЄС. Обома дозами вакциновані близько 54% дорослого населення, тоді як загалом у ЄС - близько 75%.