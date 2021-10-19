Локдаун и комендантский час Латвия готовит жесткие меры из-за новой волны эпидемии

В Латвии кризисный совет под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша решил ввести жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса. Кабинет министров должен утвердить их в среду 20 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Если решение Кабмина будет одобрительным, меры начнут действовать уже со следующего дня, 21 октября, и продлятся до 15 ноября.

Для сдерживания эпидемии предлагают с 20:00 до 5:00 ввести комендантский час, но планируются исключения для важных причин.

Закрываются все магазины, кроме продающих товары первой необходимости. Парикмахерские, рестораны, культурные и развлекательные заведения закрывают. В то же время, восстанавливаются различные программы помощи из-за вынужденного приостановления работы.

Вводятся ограничения на собрания и на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.

Для школьников добавили одну неделю осенних каникул, после чего 1-3 классы вернутся в школу, а остальные до 15 ноября будут учиться дистанционно. В детсадах будут работать только дежурные группы. В высших учебных заведениях обучение будет происходить дистанционно.

Что касается путешествий, ограничений не вводят, поскольку, как сказал премьер, "сейчас жители Латвии более опасные для других стран, чем иностранцы для латвийцев".

После локдауна ограничения планируют ослаблять сначала только с доступом по ковид-сертификатам.

Действующие в настоящее время ограничения помогли сократить количество контактов на 5-10%, в министерстве здравоохранения хотят достичь показателя 40%.

Решение объяснили тем, что процесс распространения вируса стал неконтролируемым и угрожает чрезмерным перегрузкам медицинской системы.

За прошедшую неделю количество выявленных в Латвии случаев заражения коронавируса возросло на 49%, по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости достиг 1266,4 на 100 000 населения - вдвое превысив пик второй волны.

Количество госпитализированных пациентов за последние две недели удвоилось, а число умерших за неделю выросло на 48%. В ковид-реанимациях заняты почти все кровати.

Латвия по охвату вакцинацией отстает от своих балтийских соседей и многих стран ЕС. Обоими дозами вакцинированы около 54% взрослого населения, тогда как в среднем в ЕС - около 75%.