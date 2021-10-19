У Польщі - найбільший приріст заражень коронавірусом з травня

У Польщі 19 жовтня повідомили про найбільший приріст заражень коронавірусом з травня 2021 року та найбільшу кількість померлих пацієнтів з червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Міністерство охорони здоров’я повідомило про 3931 нових заражень за останню добу та 64 смерті.

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Порівняно з показниками попереднього тижня, кількість заражень зросла на 80%. Це найвищий денний показник з 12 травня.

Померли за добу 64 коронахворих, з них 49 мали інші хронічні хвороби.

Кількість госпіталізованих, порівняно з попереднім днем, збільшилась на 300 і досягла майже 3600.

Втім, 19 жовтня минулого року показники були гіршими - майже 7500 заражень та 8375 госпіталізованих.

За даними ЗМІ, в уряді поки не планують посилювати карантинні обмеження, попри те, що деякі повіти за критеріями вже потрапляють у "червону" зону.

Показники все ще набагато менші, ніж на піку останньої хвилі епідемії - в березні 2021 року у Польщі з 38 млн населення реєстрували по 35 тисяч нових заражень.

На цей час в країні повністю вакциновані від коронавірусу 52,3% дорослого населення.