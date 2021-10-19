В Польше - наибольший прирост заражений коронавирусом с мая

В Польше 19 октября сообщили о наибольшем приросте заражений коронавируса с мая 2021 года и наибольшем числе умерших пациентов с июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Министерство здравоохранения сообщило о 3931 новых заражений за последние сутки и 64 смертях.

По сравнению с показателями предыдущей недели, количество заражений выросла на 80%. Это самый высокий дневной показатель с 12 мая.

Умерли за сутки 64 больных коронавирусом, из них 49 имели другие хронические болезни.

Количество госпитализированных, по сравнению с предыдущим днем, увеличилось на 300 и достигло почти 3600.

В то же время, 19 октября прошлого года показатели были хуже - почти 7500 заражений и 8375 госпитализированных.

По данным СМИ, в правительстве пока не планируют усиливать карантин, несмотря на то, что некоторые районы по критериям уже попадают в "красную" зону.

Показатели все еще намного меньше, чем на пике последней волны эпидемии - в марте 2021 года в Польше с 38 млн населения регистрировали по 35 000 новых заражений.

В настоящее время в стране полностью вакцинированы от коронавируса 52,3% взрослого населения.