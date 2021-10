Британія про російський перепис населення: Крим – це Україна

Британія засудила рішення Росії провести перепис населення на території окупованого нею Криму, заявивши, що півострів є частиною України.

Про це йдеться у заяві британського посольства у Києві в Twitter, пише "Європейська правда".

"Плани Росії з проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що Крим – це Україна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - сказано у повідомленні.

Russia’s plan to conduct a census in Crimea doesn’t change the fact that #CrimeaIsUkraine. We reaffirm our unwavering support for #Ukraine’s territorial integrity and sovereignty.