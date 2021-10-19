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Британія про російський перепис населення: Крим – це Україна

Вівторок, 19 жовтня 2021, 15:25

Британія засудила рішення Росії провести перепис населення на території окупованого нею Криму, заявивши, що півострів є частиною України.

Про це йдеться у заяві британського посольства у Києві в Twitter, пише "Європейська правда".

"Плани Росії з проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що Крим – це Україна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Державному департаменті США заявили, що російський перепис населення в окупованому Криму - це чергова спроба підірвати незалежність та суверенітет України.

Раніше МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

Євросоюз заявив, що ці дії Росії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

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Велика Британія Крим Росія
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