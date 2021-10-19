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Британия о российской переписи населения: Крым - это Украина

Вторник, 19 октября 2021, 15:25

Великобритания осудила решение России провести перепись населения на территории оккупированного ею Крыму, заявив, что полуостров является частью Украины.

Об этом говорится в заявлении британского посольства в Киеве в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказано в сообщении.

Нагадаємо, у Державному департаменті США заявили, що російський перепис населення в окупованому Криму - це чергова спроба підірвати незалежність та суверенітет України.

Раніше МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

Євросоюз заявив, що ці дії Росії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Напомним, в Государственном департаменте США заявили, что российская перепись населения в оккупированном Крыму - это очередная попытка подорвать независимость и суверенитет Украины.

Ранее МИД Украины осудил проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированного Крыма.

Евросоюз заявил, что эти действия России являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах

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Великобритания Крым Россия
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