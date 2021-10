Британия о российской переписи населения: Крым - это Украина

Великобритания осудила решение России провести перепись населения на территории оккупированного ею Крыму, заявив, что полуостров является частью Украины.

Об этом говорится в заявлении британского посольства в Киеве в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказано в сообщении.

Russia’s plan to conduct a census in Crimea doesn’t change the fact that #CrimeaIsUkraine. We reaffirm our unwavering support for #Ukraine’s territorial integrity and sovereignty.