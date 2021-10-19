Болгарія зробить "паспорт здоров’я" необхідним для відвідин ресторанів і кіно

Болгарія запроваджує вимогу пред’являти "зелений сертифікат" COVID-19 для доступу до приміщень ресторанів, кінотеатрів, тренажерних залів і торгових центрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З 21 жовтня люди, які хочуть відвідувати закриті громадські приміщення, включаючи кафе, готелі, концертні зали, музеї та басейни, повинні показати так званий "паспорт здоров’я" - цифровий або паперовий сертифікат, що свідчить про вакцинацію, негативний тест чи одужання, заявив міністр охорони здоров'я Стойчо Кацаров.

"Кількість нових інфекцій та смертей зростає. Це змушує нас запроваджувати додаткові заходи. Усі заходи у приміщенні повинні проводитись із "зеленим сертифікатом"", - сказав він, звертаючись до скептично налаштованих болгар щодо щеплення.

Болгарія є найменш вакцинованою країною ЄС і має найвищий рівень смертності в блоці за останні два тижні.

Лише 25% із семи мільйонів жителів Болгарії отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, що значно нижче середнього показника ЄС - майже 80%.

У вівторок було зареєстровано 4979 нових випадків коронавірусу, що є найвищим щоденним показником з кінця березня, та 214 смертей.

Кацаров сказав, що весь медичний персонал та працівники сфери догляду повинні пред’явити "паспорт здоров’я", щоб продовжити працювати.

За його словами, нездатність стримувати поширення хвороби може спровокувати посилення обмежень і навіть повний локдаун.