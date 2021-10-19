Болгария сделает "паспорт здоровья" необходимым для посещения ресторанов и кино

Болгария вводит требование предъявлять "зеленый сертификат" COVID-19 для доступа в помещения ресторанов, кинотеатров, тренажерных залов и торговых центров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

С 21 октября люди, которые хотят посещать закрытые общественные помещения, включая кафе, гостиницы, концертные залы, музеи и бассейны, должны показать так называемый "паспорт здоровья" - цифровой или бумажный сертификат, свидетельствующий о вакцинации, отрицательном тесте или выздоровлении, заявил министр здравоохранения Стойчо Кацаров.

"Количество новых инфекций и смертей растет. Это заставляет нас вводить дополнительные меры. Все мероприятия в помещении должны проводиться с "зеленым сертификатом"", - сказал он, обращаясь к скептически настроенным к прививкам болгарам.

Болгария является наименее вакцинированной страной ЕС и имеет самый высокий уровень смертности в блоке за последние две недели.

Лишь 25% из семи миллионов жителей Болгарии получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19, что значительно ниже среднего показателя ЕС - почти 80%.

Во вторник было зарегистрировано 4979 новых случаев коронавируса, что является самым высоким ежедневным показателем с конца марта, и 214 смертей.

Кацаров сказал, что весь медицинский персонал и работники сферы ухода должны предъявить "паспорт здоровья", чтобы продолжить работать.

По его словам, неспособность сдерживать распространение болезни может спровоцировать усиление ограничений и даже полный локдаун.