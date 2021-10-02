Трамп через суд намагається змусити Twitter відновити його акаунт 

Колишній президент США Дональд Трамп у п'ятницю попросив федерального суддю у Флориді змусити Twitter відновити його акаунт, який компанія заблокувала в січні, пославшись на ризик підбурювання до насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Трамп подав запит в Окружний суд США Південного округу Флориди, стверджуючи, що члени Конгресу США "змусили" Twitter призупинити дію його облікового запису.

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Twitter і кілька інших соціальних мереж заборонили Трампу користуватися своїми послугами після того, як натовп його прихильників штурмував Капітолій 6 січня.

У заяві адвокатів Трампа йдеться, що Twitter "володіє певною владою і контролем над політичним дискурсом в цій країні, що є історично безпрецедентним і глибоко небезпечним для відкритих демократичних дебатів".

Коли акаунт Трампа був видалений назавжди, Twitter пояснив, що твіти Трампа порушували політику платформи, яка забороняє "прославляння насильства".

До того, як профіль Трампа заблокували, у нього було більш ніж 88 мільйонів підписників.

У липні Трамп подав до суду на Twitter, Facebook Inc. і Google Alphabet Inc., а також на їх керівників, стверджуючи, що вони незаконно замовчують консервативні точки зору.

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп ініціював судовий процес на $100 млн проти видання The New York Times та трьох його журналістів, авторів публікації про ухиляння родини Трампа від сплати податків, а також проти власної племінниці.