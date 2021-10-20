Більшість госпіталізованих з Covid у Латвії виявляються російськомовними - ЗМІ

Щонайменш в одній, найбільшій лікарні Риги майже всі госпіталізовані з коронавірусом є російськомовними. Припускають, що мовне середовище могло вплинути у тому числі на рішення людей щодо вакцинації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі LSM.

Публікація грунтується на спостереженнях медиків Університетської клінічної лікарні Паула Страдиня, яка, втім, є найбільшим медичним закладом Риги.

У госпіталі Страдиня відкрили три відділення для коронахворих, зараз там перебуває близько сотні пацієнтів. Більшість із них госпіталізували за останні 3 тижні.

"За останній тиждень я почала помічати, що це дуже кидається в очі. Четверо з п’яти пацієнтів - російськомовні. У нас таке враження, що ця група пацієнтів не такі, що проти вакцинації, але якось не почули цю інформацію. Можливо, з ними недостатньо говорили", - коментує Зайга Кравале, старший пульмонолог лікарні.

У Східній лікарні журналістам не повідомили, якою мовою найчастіше говорять їхні пацієнти з коронавірусом, але з неофіційної інформації відомо, що ситуація може бути схожою на ту, що у лікарні Страдиня.

"Російськомовне населення отримує інформацію з інших джерел і, схоже, ці джерела не дуже правильні, або не дають правильну інформацію", - коментує Євген Калейс, керівник Латвійської спілки лікарень.

Згідно з нещодавнім опитуванням центру SKDS, серед російськомовних жителів Латвії, порівняно з латвійцями, більша частка тих, хто вважає вакцинацію небезпечнішою, ніж сама хвороба: серед російськомовних респондентів такої думки 30%, серед латвійців - 22%. Захворювання вважають небезпечнішим за потенційні ризики вакцинації 58% респондентів-латвійців і 46% російськомовних.

Колишній мер Риги Ніл Ушаков, коментуючи публікацію на своїй сторінці у Facebook, припустив, що це пов’язано із концентрацією російськомовних жителів Латвії у містах - з великою щільністю населення, громадським транспортом тощо, відтак і ризик зараження більший. "Звісно, на це накладаються і різні джерела інформації, і більший скепсис щодо дій уряду, і можливо в цілому більша недовіра до вакцин", - зазначив він.

Екс-мер у своїй відповіді згадав також, що про таку тенденцію під час попередньої хвилі коронавірусу помітили і в сусідній Естонії. "Там також в першу чергу хворіли російськомовні жителі у Таллінні, Нарві, Кохтла-Ярве", - пише він.

Представниця Нацслужби охорони здоров’я Інга Васильєва зазначила, що вони активно співпрацюють зі ЗМІ, що публікують інформацію російською, та продовжать цю кампанію.

Вона закликала молодих російськомовних жителів Латвії переконувати своїх батьків, бабусь та дідусів зробити щеплення.

Нагадаємо, уряд Латвії готує жорсткі заходи у зв’язку зі стрімким погіршенням ситуації з коронавірусом - жорсткий локдаун та комендантську годину, про винятки для вакцинованих громадян поки не йдеться.

Латвія за охопленням вакцинацією суттєво відстає від своїх балтійських сусідів та більшості країн ЄС. Обома дозами вакциновані близько 54% дорослого населення, тоді як загалом у ЄС - близько 75%.