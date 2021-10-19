Прем'єр Латвії ініціював обов'язкову вакцинацію для всіх жителів старше 50 років

Прем'єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш виступив з ініціативою встановити вимогу обов'язкової вакцинації для всіх жителів країни, які досягли 50 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На засіданні уряду Каріньш висловив думку, що якщо протягом чотирьох тижнів, поки в країні буде діяти локдаун, охоплення вакцинацією не буде рости, жителям Латвії доведеться і далі сидіти по домівках, поки інші європейські країни розвиваються.

Міністр охорони здоров'я Даніель Павлютс пояснив, що для розширення охоплення старшого покоління рекомендується висунути вимогу обов'язкової вакцинації або ж зробити для них недоступними деякі послуги.

Глава Міністерства охорони здоров'я в цілому підтримав ідею обов'язкової вакцинації для тих, кому за 50, підкресливши, що "у нас дуже мало інструментів для стимулювання вакцинації людей похилого віку з групи підвищеного ризику".

Водночас Павлютс вважає, що тут можуть виникнути проблеми юридичного характеру, оскільки зараз обов'язок вакцинуватися покладається на працівників на підставі трудової зайнятості.

У той же час міністр юстиції Яніс Борданс заявив, що, на його думку, було б смішно вводити таку вимогу, оскільки набагато доцільніше ввести обов'язкову вакцинацію для певних професій. "Я не розумію, що це може означати - обов'язкова вакцинація літніх людей", - сказав він.

За минулий тиждень кількість виявлених у Латвії випадків зараження коронавірусом зросла на 49%, порівняно з попереднім тижнем. Показник захворюваності досягнув 1266,4 на 100 тисяч населення - удвічі перевищивши пік другої хвилі.

Кількість госпіталізованих пацієнтів за останні два тижні подвоїлась, а кількість померлих за тиждень зросла до 48%. У реанімаціях зайняті майже всі ліжка.

Зазначимо, Латвія за охопленням вакцинацією суттєво відстає від своїх балтійських сусідів та більшості країн ЄС. Обома дозами вакциновані близько 54% дорослого населення, тоді як загалом у ЄС - близько 75%.