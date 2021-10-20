Большинство госпитализированных с Covid в Латвии оказываются русскоязычными - СМИ

Как минимум в одной, самой крупной больнице Риги почти все госпитализированные с коронавирусом являются русскоязычными. Предполагают, что языковая среда могла повлиять в том числе на решение людей о вакцинации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в репортаже LSM.

Материал основан на наблюдениях медиков Университетской клинической больницы Паула Страдыня, которая является крупнейшим медицинским заведением Риги.

В госпитале Страдыня открыли три отделения для пациентов с коронавирусом, сейчас там находится около сотни пациентов. Большинство из них госпитализировали за последние 3 недели.

"За последнюю неделю я начала замечать, это очень бросается в глаза. Четверо из пяти пациентов - русскоязычные. У нас ощущение, что эта группа пациентов не такие, которые против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию. С ними недостаточно, может, говорили", - комментирует Зайга Кравале, старший пульмонолог больницы.

В Восточной больнице журналистам не сообщили, на каком языке чаще всего говорят их пациенты с коронавирусом, но из неофициальной информации известно, что ситуация может быть похожей на ту, что в больнице Страдыня.

"Русскоязычное население получает информацию из других источников и, похоже, эти источники не очень правильные, или не дают хорошую информацию о том, что делать", - комментирует Евгений Калейс, руководитель Латвийского общества больниц.

Согласно недавнему опросу центра SKDS, среди русскоязычных жителей Латвии, по сравнению с латышами, больше тех, кто считает вакцинацию более опасной, чем сама болезнь: среди русскоязычных респондентов таких 30%, среди латвийцев - 22%. Заболевание считают более опасным, чем потенциальные риски вакцинации, 58% респондентов-латышей и 46% русскоязычных.

Бывший мэр Риги Нил Ушаков, комментируя публикацию на своей странице в Facebook, предположил, что это связано с концентрацией русскоязычных жителей Латвии в городах - с большой плотностью населения, общественным транспортом и т.д., поэтому и риск заражения больше. "Естественно, на это накладывается и разные источники информации, и больший скепсис по отношению к любым действиям правительства, и возможно в целом большее недоверие к вакцинам", - отметил он.

Экс-мэр в своем ответе упомянул также, что такую тенденцию во время предыдущей волны коронавируса заметили и в соседней Эстонии. "Там также в первую очередь болели русскоязычные жители в Таллинне, Нарве, Кохтла-Ярве", - пишет он.

Представительница Нацслужбы здравоохранения Инга Васильева отметила, что они активно сотрудничают со СМИ, публикующими информацию на русском, и продолжат эту работу.

Она призвала молодых русскоязычных жителей Латвии убеждать своих родителей, бабушек и дедушек сделать прививку.

Напомним, правительство Латвии готовит жесткие меры в связи со стремительным ухудшением ситуации с коронавирусом - жесткий локдаун и комендантский час, об исключениях для вакцинированных граждан пока не упоминают.

Латвия по охвату вакцинацией существенно отстает от своих балтийских соседей и большинства стран ЕС. Обеими дозами вакцинированы около 54% ​​взрослого населения, тогда как в целом в ЕС - около 75%.