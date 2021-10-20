Литва висловила Білорусі протест через порушення держкордону

МЗС Литви викликало представника посольства Білорусі і вручило йому ноту у зв’язку з порушеннями державного кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського зовнішньополітичного відомства.

"20 жовтня міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Білорусі в Литві та вручило дипломатичну ноту, в якій висловився рішучий протест проти неодноразових порушень державного кордону Литви" - йдеться у повідомленні.

Відомство зазначило, що 18 жовтня білоруський прикордонник порушив державний кордон Литви у прикордонному районі Варена.

Міністерство закордонних справ попросило Білорусь якнайшвидше надати пояснення інциденту та вжити всіх необхідних заходів, щоб такі інциденти не повторилися.

Міністерство також засудило організацію білоруською владою потоків нелегальних мігрантів з Білорусі, репресії, що тривають проти громадянського суспільства, а також закликало звільнити всіх політичних в'язнів та незаконно утримуваних осіб.