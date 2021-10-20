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Литва выразила Беларуси протест из-за нарушения госграницы

Среда, 20 октября 2021, 15:58

МИД Литвы вызвало представителя посольства Беларуси и вручило ему ноту в связи с нарушениями государственной границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского внешнеполитического ведомства.

"20 октября Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Беларуси в Литве и вручило дипломатическую ноту, в которой высказан решительный протест против неоднократных нарушений государственной границы Литвы", - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что 18 октября белорусский пограничник нарушил государственную границу Литвы в пограничном районе Варена.

Министерство иностранных дел попросило Беларусь как можно быстрее предоставить объяснения инцидента и принять все необходимые меры, чтобы такие инциденты не повторились.

Министерство также осудило организацию белорусскими властями потоков нелегальных мигрантов из Беларуси, репрессии, которые продолжаются против гражданского общества, а также призвало освободить всех политических заключенных и незаконно удерживаемых лиц.

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