Саміт ЄС обговорить суперечку з Польщею з приводу права Євросоюзу

Лідери ЄС на саміті у четвер обговорять поглиблення суперечки між Брюсселем і Варшавою через судову реформу і нещодавнє рішення Конституційного трибуналу Польщі про перевагу національного права над правом ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив про включення цієї теми до порядку денного саміту в своєму офіційному листі-запрошенні до лідерів, який був опублікований у середу вдень. Мішель спочатку не включав цю тему до порядку денного, але додав її після того, як кілька лідерів ЄС заявили, що планують підняти її під час вечері у четвер.

Рішення польського суду в Брюсселі широко розцінювалося як таке, що підриває правову базу ЄС, але польські чиновники наполягають на тому, що це лише запобігання надмірної влади інституцій ЄС.

Мішель сказав, що лідери спершу зосередяться на недавньому стрибку цін на енергоносії, а потім - на оцінці пандемії коронавірусу та зусиль з вакцинації. Питання верховенства права в Польщі піде за цими двома пунктами.

Під час четвергової вечері лідери обговорюватимуть міжнародну торгівлю, а в п’ятницю вони матимуть дискусію щодо міграційної політики. Заключною темою буде цифрова політика, включаючи кібербезпеку, сказав Мішель.

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