Саммит ЕС обсудит спор с Польшей по поводу права Евросоюза

Лидеры ЕС на саммите в четверг обсудят углубление спора между Брюсселем и Варшавой из-за судебной реформы и недавнего решения Конституционного трибунала Польши о преимуществе национального права над правом ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о включении этой темы в повестку дня саммита в своем официальном письме-приглашении к лидерам, которое было опубликовано в среду днем. Мишель сначала не включал эту тему в повестку дня, но добавил ее после того, как несколько лидеров ЕС заявили, что планируют поднять ее во время ужина в четверг.

Решение польского суда в Брюсселе широко расценивалось как подрывающее правовую базу ЕС, но польские чиновники настаивают на том, что это лишь предотвращение чрезмерной власти институтов ЕС.

Мишель сказал, что лидеры сначала сосредоточатся на недавнем скачке цен на энергоносители, а затем - на оценке пандемии коронавируса и усилий по вакцинации. Вопрос верховенства права в Польше пойдет за этими двумя пунктами.

Во время четвергового ужина лидеры будут обсуждать международную торговлю, а в пятницу они будут дискутировать о миграционной политике. Заключительной темой будет цифровая политика, включая кибербезопасность, сказал Мишель.