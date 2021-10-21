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У Туреччині заарештували 6 осіб за підозрами в шпигунстві, серед них є українець - ЗМІ

Четвер, 21 жовтня 2021, 08:19

У Туреччині взяли під арешт шістьох раніше затриманих осіб, підозрюваних у "політичному та військовому шпигунстві" - громадян Росії, Узбекистану та України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє турецьке Hurriyet.

Скоординовану операцію провели в Анталії 8 жовтня у рамках розслідування, що ведеться головною прокуратурою Стамбула.

Зазначається, що затримані - громадяни РФ Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Біслан Расаєв та Асланбек Абдулмуслімов, громадянин України Ігор Євфрим та громадянин Узбекистану Амір Юсупов.

Їх підозрюють у підготовці насильницьких дій проти чеченської опозиції у Туреччині та планах отримати зброю для цього. Зазначається, що їхні дії можуть розцінюватись також як міжнародне шпигунство.

Суд задовольнив клопотання прокурорів про арешт як запобіжний захід. Видання повідомляє, що вони перебуватимуть в пенітенціарній установі в стамбульському районі Малтепе.

За статтею "політичне та військове шпигунтсво" загрожують санкції від 15 до 20 років позбавлення волі.

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Туреччина інциденти
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