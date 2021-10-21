В Турции арестовали 6 человек по подозрениям в шпионаже, среди них есть украинец - СМИ

В Турции взяли под арест шестерых ранее задержанных лиц, подозреваемых в "политическом и военном шпионаже" - граждан России, Узбекистана и Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает турецкое Hurriyet.

Скоординированную операцию провели в Анталии 8 октября в рамках расследования, что ведется главной прокуратурой Стамбула.

Отмечается, что задержанные - граждане РФ Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Евфрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов.

Их подозревают в подготовке насильственных действий против чеченской оппозиции в Турции и планах получить оружие для этого. Их действия также могут расцениваться как международный шпионаж.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров об аресте в качестве меры пресечения. Издание сообщает, что они будут находиться в пенитенциарном учреждении в стамбульском районе Малтепе.

По статье "политический и военный шпионаж" грозят санкции от 15 до 20 лет лишения свободы.