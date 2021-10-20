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РФ дає зрозуміти ЄС, що не дасть додатковий газ без "Північного потоку-2" – Bloomberg

Середа, 20 жовтня 2021, 09:39

Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела, близькі до Газпрому і Кремля.

Співрозмовники видання стверджують, що в обмін на збільшення поставок, Росія хоче отримати дозвіл Німеччини та Європейського Союзу на початок використання трубопроводу до Європи.

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Вони вважають, що Росія не діятиме без жорстких гарантій того, що газопроводу дадуть працювати, водночас, мова йде виключно про постачання газу в обхід України.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.

Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

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Північний потік-2
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