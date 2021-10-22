Польські шахтарі влаштували у Люксембурзі акцію проти рішення Суду ЄС

Близько 2000 польських шахтарів у п’ятницю влаштували гучну акцію протесту в Люксембурзі проти рішення Суду ЄС закрити велику вугільну шахту в Польщі та оштрафувати країну за невиконання рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Одягнені в жовті жилети з написом "Руки геть від Турува", роздуваючи і розмахуючи біло-червоними прапорами профспілки "Солідарність", протестувальники вигукували перед Судом ЄС, що його рішення є невиправданими і загрожують енергетичній безпеці Польщі.

Демонстранти скандували "Ми не віддамо Турув" і залишили лист протесту в суді, перш ніж рушити до посольства Чехії на знак протесту проти ролі Праги в рішеннях.

"Закриття шахти означало б великий дефіцит енергії та катаклізм у енергетичній системі Польщі", - сказав Ярослав Гжесік, голова філії профспілки "Солідарність".

Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно припинити видобуток у шахті бурого вугілля, визнавши переконливими аргументи Чехії для застосування тимчасових заходів (призупинення видобутку) до остаточного рішення. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не може виконувати це рішення.

Чехія у червні подала заяву, в якій вимагала, щоб Варшава щоденно платила пеню у розмірі 5 мільйонів євро до бюджету ЄС за ігнорування рішення суду. Зі свого боку, Польща подала заяву про скасування рішення.

20 вересня Суд ЄС постановив, що Польща зобов’язана сплачувати Європейській комісії щоденну пеню у розмірі 500 тисяч євро за продовження видобутку на шахті всупереч судовому рішенню.

Детальніше на цю тему - у статті Шахта розбрату: чим небезпечна суперечка між Польщею та Чехією.

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