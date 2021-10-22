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Польские шахтеры устроили в Люксембурге акцию против решения суда ЕС

Пятница, 22 октября 2021, 13:51

Около 2000 польских шахтеров в пятницу устроили громкую акцию протеста в Люксембурге против решения суда ЕС закрыть большую угольную шахту в Польше и оштрафовать страну за невыполнение решения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Одетые в желтые жилеты с надписью "Руки прочь от Турува", раздувая и размахивая бело-красными флагами профсоюза "Солидарность", протестующие выкрикивали перед судом ЕС, его решение является неоправданными и угрожают энергетической безопасности Польши.

Демонстранты скандировали "Мы не отдадим Турув" и оставили письмо протеста в суде, прежде чем тронуться в посольство Чехии в знак протеста против роли Праги в решениях.

"Закрытие шахты означало бы большой дефицит энергии и катаклизм в энергетической системе Польши", - сказал Ярослав Гжесик, председатель филиала профсоюза "Солидарность".

Суд ЕС обязал Польшу немедленно прекратить добычу в шахте бурого угля, признав убедительными аргументы Чехии для применения временных мер (приостановление добычи) до окончательного решения. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не может выполнять это решение.

Чехия в июне подала заявление, в котором требовала, чтобы Варшава ежедневно платила пеню в размере 5 млн евро в бюджет ЕС за игнорирование решения суда. Со своей стороны, Польша подала заявление об отмене решения.

20 сентября Суд ЕС постановил, что Польша обязана платить Европейской комиссии ежедневную пеню в размере 500 тыс. евро за продолжение добычи на шахте вопреки судебному решению.

Подробнее на эту тему - в статье Шахта раздора: чем опасен спор между Польшей и Чехией

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