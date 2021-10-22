Президент Литви закликав переглянути міграційну політику ЄС через атаку Лукашенка

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Євросоюзу необхідно переглянути підходи у сфері міграції та притулку, щоб бути готовим до сценарію, що наплив нелегальних мігрантів через Білорусь стане ще більшим.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS, про це він сказав 22 жовтня у Брюсселі перед дискусією щодо запропонованих Литвою змін, винесених на обговорення Європейської ради.

Гітанас Науседа наголосив, що вважає їх необхідними для того, щоб впоратися з гібридною атакою білоруського режиму.

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"Ми бачимо, що гібридна атака з Білорусі стає все більш агресивною. Ми бачимо подальші спроби спростити видачу віз, спроби білоруського режиму налагодити нові маршрути з Близького Сходу… У цих обставинах ми повинні змінити закородавство, щоб бути готовими до цього виклику", - заявив президент.

Він додав, що при цьому Білорусь вдається до дезінформації, загострює вимір з правами людини та ставить під питання спроможність Євросоюзу впоратися з міграційними викликами.

Науседа зазначив, що Литва, серед іншого, пропонує уможливити фінансування з коштів ЄС спорудження фізичного бар’єру на кордоні з Білоруссю.

"Ніхто не знає, що чекає нас завтра. Можливо, на кордоні зберуться одночасно три, чотири, п’ять тисяч мігрантів, або ж вони спробують перетнути кордон у різних місцях - і ми не будемо готові до цього", - наголосив Гітанас Науседа.

Нагадаємо, з літа європейські сусіди Білорусі потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів. Литва, Латвія та Польща вважають це гібридною відповіддю режиму Лукашенка на їхню позицію та всього ЄС щодо репресій у Білорусі.

З початку року до Литви через територію Білорусі нелегально потрапили майже 4,2 тисячі мігрантів.

В МВС Литви вважають, що зараз на території Білорусі може перебувати 6-7 тисяч нелегальних мігрантів з Іраку, Сирії та інших країн, які шукають нагоди нелегально перетнути кордон ЄС.

Литва пропонує заборонити літати в повітряному просторі ЄС авіакомпаніям, що доставляють до Мінська мігрантів з третіх країн.