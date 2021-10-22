Президент Литвы призвал пересмотреть миграционную политику ЕС из-за атаки Лукашенко

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюзу необходимо пересмотреть подходы в сфере миграции и убежища, чтобы быть готовым к сценарию, что наплыв нелегальных мигрантов через Беларусь станет еще больше.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS, об этом он сказал 22 октября в Брюсселе перед дискуссией о предложенных Литвой изменениях, вынесенных на обсуждение Европейского совета.

Гитанас Науседа подчеркнул, что считает их необходимыми для того, чтобы справиться с гибридной атакой белорусского режима.

"Мы видим, что гибридная атака из Беларуси становится все более агрессивной. Мы видим дальнейшие попытки упростить выдачу виз, попытки белорусского режима наладить новые маршруты с Ближнего Востока ... В этих обстоятельствах мы должны изменить закородавство, чтобы быть готовыми к этому вызову", - заявил президент.

Он добавил, что при этом Беларусь прибегает к дезинформации, нагнетает ситуацию с правами человека и ставит под вопрос способность Евросоюза справиться с миграционными вызовами.

Науседа отметил, что Литва, среди прочего, предлагает сделать возможным финансирование из средств ЕС сооружение физического барьера на границе с Беларусью.

"Никто не знает, что ждет нас завтра. Возможно, на границе соберутся одновременно три, четыре, пять тысяч мигрантов, или же они попытаются пересечь границу в разных местах - и мы не будем готовы к этому", - отметил Гитанас Науседа.

Напомним, с лета европейские соседи Беларуси страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов. Литва, Латвия и Польша считают это гибридным ответом режима Лукашенко на их собственную позицию и всего ЕС по поводу репрессий в Беларуси.

С начала года в Литву через территорию Беларуси нелегально попали почти 4,2 тысячи мигрантов.

В МВД Литвы считают, что сейчас на территории Беларуси может находиться 6-7 тысяч нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и других стран, которые ищут возможности нелегально пересечь границу ЕС.

Литва предлагает запретить летать в воздушном пространстве ЕС авиакомпаниям, доставляющим в Минск мигрантов из третьих стран.