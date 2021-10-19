У Литві хочуть санкцій проти авіакомпаній, які доставляють мігрантів у Мінськ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував ввести санкції для авіакомпаній, що доставляють до Мінська мігрантів з третіх країн, - заборонити цим авіакомпаніям літати в повітряному просторі ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За словами Ландсбергіса, на зустрічі з міністрами інших країн ЄС активно обговорювалося питання нелегальної міграції.

"Криза на кордоні Литви, Латвії та Польщі нікуди не зникла. Чесно кажучи, ми бачимо сигнали про погіршення становища. Погіршуються і кліматичні умови" - сказав міністр.

Він нагадав, що глава МВС Агне Білотайте вже звернулася в відомства ЄС у зв'язку з поправками до законів про фінансування кордону, але, за словами Ландсбергіса, є і політичні шляхи вирішення проблеми.

"Один з них - зупинка польотів. Іракські авіалінії вдалося переконати не літати в Мінськ, те ж саме було зроблено з йорданськими, але щотижня з'являються нові польоти. Ми стежимо за продажами квитків, бачимо, що продажі йдуть. Бігати за кожною авіакомпанією складно, це забирає багато часу", - сказав глава МЗС.

"Тому моя пропозиція: авіакомпанії, які літають до Мінська, не можуть літати в ЄС. Така широка санкція. Велика частина авіакомпаній літає в Мінськ з різних міст Близького Сходу, але літаки цих авіакомпаній літають і в ЄС", - зазначив Ландсбергіс.

"Ми заручилися підтримкою, в першу чергу з боку тих країн, які стикаються з проблемами нелегальної міграції - Греція та інші південні країни, але головною, звичайно, була підтримка Німеччини", - додав він.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий ввести санкції щодо білоруського національного перевізника "Белавіа" через наплив мігрантів.