На півдні Фінляндії через шторм підтоплені прибережні зони, знеструмлені понад 5000 домівок
На півдні Фінляндії через шторм підтопило прибережні зони, близько 5100 домівок залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Для районів на узбережжі Фінської затоки оголосили штормове попередження.
На середину дня 22 жовтня без світла залишались понад 5100 домівок у 35 муніципалітетах.
В районі міста Котка пориви вітру сягали 33 м/с. Працівники порту повідомляли, що шквальний вітер поперекидав контейнери. Роботу довелось призупинити, тому що в таких умовах користуватись вантажними кранами небезпечно.
Huomenta!— Miika Neuvonen (@IhanvaanMiika) October 22, 2021
Se on ihan kinthalla että kohta tuulee. Kavereilla on Kotkan satamassa vähän ylimäärästä arbeettia. 😳 pic.twitter.com/TlPBmwkGuP
У Гельсінкі хвилі місцями досягають пішохідних набережних. У районі Аравійський берег та Вартіокюля море затопило зелені зони.
Берегова охорона закликала власників човнів, які ще не забрали їх на зимівлю, перевірити, чи надійно вони закріплені.
Деякі люди, попри шторм, все одно прийшли відпочивати і купатися.
Окремі вулиці підтоплені також у Порвоо, місті на схід від столиці; їх закрили для руху транспорту.
Як вже повідомлялося, за останню добу від буревіїв постраждали також Польща і Чехія, у Польщі через стихію загинули чотири людини.