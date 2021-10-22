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На півдні Фінляндії через шторм підтоплені прибережні зони, знеструмлені понад 5000 домівок

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 14:43

На півдні Фінляндії через шторм підтопило прибережні зони, близько 5100 домівок залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Для районів на узбережжі Фінської затоки оголосили штормове попередження. 

Petteri Juuti / Yle
Petteri Juuti / Yle

На середину дня 22 жовтня без світла залишались понад 5100 домівок у 35 муніципалітетах.

В районі міста Котка пориви вітру сягали 33 м/с. Працівники порту повідомляли, що шквальний вітер поперекидав контейнери. Роботу довелось призупинити, тому що в таких умовах користуватись вантажними кранами небезпечно. 

У Гельсінкі хвилі місцями досягають пішохідних набережних. У районі Аравійський берег та Вартіокюля море затопило зелені зони. 

Mikko Rita / Yle
Mikko Rita / Yle
 
Mikko Rita / Yle
 
Juha Blomberg / Yle

Берегова охорона закликала власників човнів, які ще не забрали їх на зимівлю, перевірити, чи надійно вони закріплені.

Деякі люди, попри шторм, все одно прийшли відпочивати і купатися.

 
Markku Ulander / Lehtikuva

Окремі вулиці підтоплені також у Порвоо, місті на схід від столиці; їх закрили для руху транспорту.

Як вже повідомлялося, за останню добу від буревіїв постраждали також Польща і Чехія, у Польщі через стихію загинули чотири людини

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Фінляндія стихійні лиха
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