На юге Финляндии из-за шторма подтоплены прибрежные зоны, обесточены более 5000 домов

На юге Финляндии из-за шторма затопило прибрежные зоны, около 5100 домов остались без электроснабжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Для районов на побережье Финского залива объявили штормовое предупреждение.

Petteri Juuti / Yle

На середину дня 22 октября без света оставались более 5100 домов в 35 муниципалитетах.

В районе города Котка порывы ветра достигали 33 м/с. Работники порта сообщали, что шквальный ветер опрокинул контейнеры. Работу пришлось приостановить, так как в таких условиях пользоваться грузовыми кранами опасно.

Huomenta!

Se on ihan kinthalla että kohta tuulee. Kavereilla on Kotkan satamassa vähän ylimäärästä arbeettia. 😳 pic.twitter.com/TlPBmwkGuP — Miika Neuvonen (@IhanvaanMiika) October 22, 2021

В Хельсинки волны местами достигли набережных. В районе Аравийского берега и Вартиокюля море затопило зеленые зоны.

Mikko Rita / Yle

Mikko Rita / Yle

Береговая охрана призвала владельцев лодок, которые еще не забрали их на зимовку, проверить, надежно они закреплены.

Некоторые люди, несмотря на шторм, все равно пришли отдыхать и купаться.

Juha Blomberg / Yle

Markku Ulander / Lehtikuva

Отдельные улицы подтоплены также в Порвоо, городе к востоку от столицы; их закрыли для движения транспорта.

Как уже сообщалось, за последние сутки от ураганов пострадали также Польша и Чехия, в Польше из-за стихии погибли четыре человека.