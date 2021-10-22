На юге Финляндии из-за шторма подтоплены прибрежные зоны, обесточены более 5000 домов
На юге Финляндии из-за шторма затопило прибрежные зоны, около 5100 домов остались без электроснабжения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Для районов на побережье Финского залива объявили штормовое предупреждение.
На середину дня 22 октября без света оставались более 5100 домов в 35 муниципалитетах.
В районе города Котка порывы ветра достигали 33 м/с. Работники порта сообщали, что шквальный ветер опрокинул контейнеры. Работу пришлось приостановить, так как в таких условиях пользоваться грузовыми кранами опасно.
Huomenta!— Miika Neuvonen (@IhanvaanMiika) October 22, 2021
Se on ihan kinthalla että kohta tuulee. Kavereilla on Kotkan satamassa vähän ylimäärästä arbeettia. 😳 pic.twitter.com/TlPBmwkGuP
В Хельсинки волны местами достигли набережных. В районе Аравийского берега и Вартиокюля море затопило зеленые зоны.
Береговая охрана призвала владельцев лодок, которые еще не забрали их на зимовку, проверить, надежно они закреплены.
Некоторые люди, несмотря на шторм, все равно пришли отдыхать и купаться.
Отдельные улицы подтоплены также в Порвоо, городе к востоку от столицы; их закрыли для движения транспорта.
Как уже сообщалось, за последние сутки от ураганов пострадали также Польша и Чехия, в Польше из-за стихии погибли четыре человека.