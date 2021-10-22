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На юге Финляндии из-за шторма подтоплены прибрежные зоны, обесточены более 5000 домов

Пятница, 22 октября 2021, 14:43

На юге Финляндии из-за шторма затопило прибрежные зоны, около 5100 домов остались без электроснабжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Для районов на побережье Финского залива объявили штормовое предупреждение.

Petteri Juuti / Yle
Petteri Juuti / Yle

На середину дня 22 октября без света оставались более 5100 домов в 35 муниципалитетах.

В районе города Котка порывы ветра достигали 33 м/с. Работники порта сообщали, что шквальный ветер опрокинул контейнеры. Работу пришлось приостановить, так как в таких условиях пользоваться грузовыми кранами опасно.

В Хельсинки волны местами достигли набережных. В районе Аравийского берега и Вартиокюля море затопило зеленые зоны.

 
Mikko Rita / Yle
Mikko Rita / Yle
Mikko Rita / Yle

Береговая охрана призвала владельцев лодок, которые еще не забрали их на зимовку, проверить, надежно они закреплены.

Некоторые люди, несмотря на шторм, все равно пришли отдыхать и купаться.

 
Juha Blomberg / Yle
 
Markku Ulander / Lehtikuva

Отдельные улицы подтоплены также в Порвоо, городе к востоку от столицы; их закрыли для движения транспорта.

Как уже сообщалось, за последние сутки от ураганов пострадали также Польша и Чехия, в Польше из-за стихии погибли четыре человека.

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Финляндия стихийные бедствия
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