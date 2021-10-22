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У Польщі через буревій загинули 4 людини, в тому числі українець

фото
П'ятниця, 22 жовтня 2021, 09:12

У польському регіону Нижня Сілезія пронеслися сильні буревії, внаслідок яких загинули четверо осіб, серед них був громадянин України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVP3.

Українець загинув неподалік міста Свидник. Від пориву вітру його вантажівка перекинулася та впала в кювет, водій загинув на місці.

 
фото - PAP

У Вроцлаві на машину впало дерево, двоє людей в авто загинули. Ще один чоловік загинув у місті Сехніце. На нього впала частина стіни недобудованої споруди.

В результаті негоди в регіоні постраждали семеро людей, здебільшого через дорожньо-транспортні пригоди.

 
фото - PAP

Загалом упродовж дня працівники рятувальної служби майже 10 тисяч разів виїжджали на виклики, пов’язані з ударом стихії. Найчастіше йшлося про усунення повалених дерев та гілля з доріг, а також допомогу з пошкодженими дахами будинків.

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Польща стихійні лиха
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