Польща допоможе Литві та Румунії з лікуванням коронахворих

Польща надасть допомогу з лікуванням хворих на коронавірус Литві та Румунії у відповідь на їхнє прохання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський в інтерв’ю PAP.

"Румунія та Литва попросили нас про безпосередню медичну допомогу. Ми відправимо до них декілька команд медиків. Крім того, у четвер з Румунії повітрям доставлять перших важкохворих пацієнтів, і ще наступних - у п’ятницю. Їх розмістять у лікарні Лодзя… Польські лікарі зроблять усе можливе, щоб врятувати цих людей", - розповів Адам Недзельський.

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За словами Недзельського, уряд допускає посилення обмежень у Польщі у зв'язку зі зростанням кількості нових хворих, рішення про це будуть приймати у перші дні листопада.

"Наші дії будуть залежати від того, як далі розгортатиметься ситуація, і наступні сім днів стануть визначальними. Якщо середній приріст заражень буде понад 7 тисяч випадків на кінець жовтня, доведеться вживати заходів… Але хочу наголосити, що уряд вважає обмеження крайнім заходом - через соціально-економічні наслідки цих кроків", - зазначив міністр.

Він розповів також, що у Польщі почали виявляти перші випадки варіанту "Дельта плюс" і таких відомо вже 120, хоча переважаючим залишається звичайний "Дельта".

Як відомо, країни Балтії та Румунія зараз - на перших місцях у Європі за показниками поширення коронавірусу. За даними на 21 жовтня, що наводить Європейський центр попередження і контролю захворюваності, у Румунії показник за останні 14 днів на 100 000 населення досягнув майже тисячі, у Литві він становить 1163, а в Латвії, що на першому місці - 1256.

У Польщі, де епідемія тільки починає знову набирати розмаху, цей показник становить 78.