Румунія повертає комендантську годину і обов’язкове носіння масок

Румунський уряд повторно запровадить комендантську годину і зробить ковід-сертифікати обов’язковими для доступу у більшість громадських приміщень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заходи, які розширюють загальнонаціональні обмеження, які в основному вже були вжиті у містах з великою кількістю випадків, були схвалені тимчасовим урядом пізно в п’ятницю.

Румунія повідомила про рекордну кількість щоденних смертей та заражень коронавірусом цього місяця. Країна займає друге місце з кінця за рівнем вакцинації від коронавірусу в Європейському Союзі.

"Ми знаходимося в катастрофічній ситуації. Ми бачили, як інші країни переживали це, коли не було зброї, а саме вакцини ", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Раед Арафат.

"Ми знаходимось у такій ситуації, коли отримали вакцину, тому що більшість з нас відмовились робити щеплення. Цієї ситуації можна було уникнути" – сказав він.

Нові заходи діятимуть 30 днів і передбачають обмеження на пересування людей з 22:00 і закриття магазинів і ресторанів з 21:00.

Лише людям, які були вакциновані або одужали від вірусу, буде дозволено доступ до більшості неважливих громадських місць, крім продуктових магазинів та аптек. Релігійні служби також можуть проводитись без вимоги ковід-сертифіката.

Носіння масок у громадських місцях стане обов’язковим з понеділка, а весілля та інші приватні заходи заборонені.

Уряд також закликає роботодавців відправити половину свого персоналу працювати з дому.

Трохи більше третини дорослого населення Румунії повністю вакциноване від коронавірусу на тлі недовіри до державних інституцій та дезінформаційних кампаній.

Але цього тижня кількість щеплень зросла, і люди, очевидно, реагували на драматичні новини про переповнені лікарні та людей, які вмирають. У п’ятницю понад 86 000 людей отримали першу дозу вакцини, що є рекордом за один день у країні.