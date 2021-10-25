Польша поможет Литве и Румынии с лечением больных коронавирусом

Польша окажет помощь с лечением больных коронавирусом Литве и Румынии в ответ на их просьбу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в интервью PAP.

"Румыния и Литва попросили нас о непосредственной медицинской помощи. Мы отправим к ним несколько команд медиков. Кроме того, в четверг из Румынии воздухом доставят первых тяжелобольных пациентов, и еще следующих - в пятницу. Их разместят в больнице Лодзи ... Польские врачи сделают все возможное, чтобы спасти этих людей", - рассказал Адам Недзельский.

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По словам Недзельского, правительство допускает усиление ограничений в Польше в связи с ростом количества новых больных, решение об этом будут принимать в первые дни ноября.

"Наши действия будут зависеть от того, как дальше будет разворачиваться ситуация, и следующие семь дней станут решающими. Если средний прирост заражений будет более 7000 случаев на конец октября, придется принимать меры ... Но хочу подчеркнуть, что правительство считает ограничение крайней мерой - из-за социально экономических последствий этих шагов", - отметил министр.

Он рассказал также, что в Польше начали обнаруживать первые случаи варианта "Дельта плюс" и таких известно уже 120, хотя преобладающим остается обычный "Дельта".

Как известно, страны Балтии и Румыния сейчас - на первых местах в Европе по показателям распространения коронавируса. По данным на 21 октября, которые приводит Европейский центр предупреждения и контроля заболеваемости, в Румынии показатель за последние 14 дней на 100 000 населения достиг почти тысячи, в Литве он составляет 1163, а в Латвии, что на первом месте - 1256. В Польше, где эпидемия только начинает снова набирать размах, этот показатель составляет 78.