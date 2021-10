На Канарах, де триває виверження вулкана, з опівночі зареєстрували понад 90 землетрусів

На острові Ла-Пальма, де з середини вересня триває виверження вулкана Кумбре-В’єха, з опівночі 25 жовтня зареєстрували понад 90 дрібних землетрусів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

В Національному географічному інституті повідомили, що магнітуда найсильнішого з них становила 3,7.

У понеділок головний кратер вулкана частково обвалився, вивільнивши великий потік лави. Один з потоків лави тепер рушив у південному напрямку, де попередні потоки не проходили.

A las 9:25 hora canaria un colapso parcial del cono deja expuesta una gran fuente de lava / at 9:25 canarian time a partial collapse of the cone exposes a giant lava fountain pic.twitter.com/8nLBRC8GZT