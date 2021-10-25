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На Канарах, де триває виверження вулкана, з опівночі зареєстрували понад 90 землетрусів

Понеділок, 25 жовтня 2021, 14:01

На острові Ла-Пальма, де з середини вересня триває виверження вулкана Кумбре-В’єха, з опівночі 25 жовтня зареєстрували понад 90 дрібних землетрусів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

В Національному географічному інституті повідомили, що магнітуда найсильнішого з них становила 3,7.

У понеділок головний кратер вулкана частково обвалився, вивільнивши великий потік лави. Один з потоків лави тепер рушив у південному напрямку, де попередні потоки не проходили.

За даними європейської програми космічних спостережень Copernicus, лава вкрила вже понад 900 гектарів території і знищила близько 2150 будинків.

Нагадаємо, минулого тижня врятували собак, які на місяць опинилися в пастці, оточені потоками лави.

У ніч на 29 вересня лава дійшла до океану і сформувала півострів, який називають "найновішим місцем на землі".

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