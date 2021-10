На Канарах, где извергается вулкан, с полуночи зафиксировали более 90 землетрясений

На острове Ла-Пальма, где с середины сентября продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, с полуночи 25 октября зарегистрировали более 90 слабых землетрясений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

В Национальном географическом институте сообщили, что магнитуда самого сильного из них составила 3,7.

В понедельник главный кратер вулкана частично обрушился, освободив большой поток лавы. Один из потоков теперь двинулся в южном направлении, где предыдущие потоки не проходили.

A las 9:25 hora canaria un colapso parcial del cono deja expuesta una gran fuente de lava / at 9:25 canarian time a partial collapse of the cone exposes a giant lava fountain pic.twitter.com/8nLBRC8GZT