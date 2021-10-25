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Укр / Рус

На Канарах, где извергается вулкан, с полуночи зафиксировали более 90 землетрясений

Понедельник, 25 октября 2021, 14:01

На острове Ла-Пальма, где с середины сентября продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, с полуночи 25 октября зарегистрировали более 90 слабых землетрясений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

В Национальном географическом институте сообщили, что магнитуда самого сильного из них составила 3,7.

В понедельник главный кратер вулкана частично обрушился, освободив большой поток лавы. Один из потоков теперь двинулся в южном направлении, где предыдущие потоки не проходили.

По данным европейской программы космических наблюдений Copernicus, лава покрыла уже более 900 гектаров территории и уничтожила около 2150 домов.

Напомним, на прошлой неделе спасли собак, которые на месяц оказались в ловушке, окруженные потоками лавы.

В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала полуостров, который называют "самым новым местом на земле".

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Испания стихийные бедствия
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