На Канарах, где извергается вулкан, с полуночи зафиксировали более 90 землетрясений

На острове Ла-Пальма, где с середины сентября продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, с полуночи 25 октября зарегистрировали более 90 слабых землетрясений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

В Национальном географическом институте сообщили, что магнитуда самого сильного из них составила 3,7.

В понедельник главный кратер вулкана частично обрушился, освободив большой поток лавы. Один из потоков теперь двинулся в южном направлении, где предыдущие потоки не проходили.

A las 9:25 hora canaria un colapso parcial del cono deja expuesta una gran fuente de lava / at 9:25 canarian time a partial collapse of the cone exposes a giant lava fountain pic.twitter.com/8nLBRC8GZT — INVOLCAN (@involcan) October 25, 2021

По данным европейской программы космических наблюдений Copernicus, лава покрыла уже более 900 гектаров территории и уничтожила около 2150 домов.

Напомним, на прошлой неделе спасли собак, которые на месяц оказались в ловушке, окруженные потоками лавы.

В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала полуостров, который называют "самым новым местом на земле".