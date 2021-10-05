Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вулкан на Канарах утворив "найновіше місце на Землі": півострів в океані показали з повітря

відео
Вівторок, 5 жовтня 2021, 15:36

Лава з вулкана Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма продовжує розширювати територію півострова в океані, який називають "найновішим місцем на Землі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Вища рада з наукових досліджень Іспанії опублікувала відео з дрона над новою територією, а також над потоком лави аж до кратера.

Нова платформа з лави в океані вже займає площу майже 33 гектари та занурюється на глибину понад 30 метрів. Раніше на місці, де тепер лава падає в океан, був пляж Плайя-Нуева. Він розташовувався у 300-метровій бухті і був одним з улюблених місць для серфінгістів на острові.

Зараз ця територія закрита в радіусу кілометра через небезпечні викиди пари. "Вона виділяє водяну пару і соляну кислоту, і її вплив не слід недооцінювати", - сказала Марія Хосе Бланко, вулканолог Національного географічного інституту.

Хоча початковий вплив розплавлених гірських порід є руйнівним для флори і фауни, в більш довгостроковій перспективі він може виявитися корисним, приносячи мінерали з ядра Землі на поверхню і забезпечуючи середовище проживання як під водою, так і на суші.

За останньою офіційною інформацією загалом лава вкрила на острові понад 3300 гектарів. Приблизно 1000 будівель було зруйновано з початку виверження 19 вересня, а 6000 людей були евакуйовані.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія
powered by lun.ua

Статті

Українське питання у німецьких виборах: чого очікувати Києву від нової коаліції

Якою буде позиція Німеччини щодо України? Чи не означатиме відхід Ангели Меркель від великої політики кінець європейської єдності щодо Києва?
5 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Аграрна асиметрія: що потрібно змінити у правилах експорту з України в ЄС

Україна все ще не має доступу на ринок ЄС за багатьма видами агропродукції. Розмір квот і мит тут просто не має значення.
5 жовтня 2021 — Володимир Лапа, Ukrainian Agribusiness Club

Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

Чи є реальні механізми видачі ув’язненого Саакашвілі Україні? Суто юридично – так. Але є кілька "але".
4 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Юрій Панченко, Європейська правда