На Канарах врятували собак, які через виверження вулкану на місяць опинилися у пастці

На іспанському острові Ла-Пальма врятували кількох собак, які опинилися заблокованими потоками лави після початку виверження вулкана Кумбре-В’єха місяць тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Таємнича група під назвою "A Team" (Команда A) заявила у четвер про порятунок собак, які опинилися в пастці в басейні, оточеному лавою. Вони опублікували в соцмережах відео, на якому видно банер, на тому місці, де перебували тварини. "Fuerza La Palma, собаки в порядку", - йдеться на плакаті.

Собаки належать 70-річному мисливцеві, який полював у ту неділю, коли почалося виверження. Рятувальники змусили чоловіка покинути цей район без тварин. З цієї причини собакам довелося повернутися додому, керуючись інстинктом.

Собак планували врятувати за допомогою дронів і минулого тижня на острів прибула група фахівців компанії Aerocamaras, що займається безпілотниками. Експерти почали підготовку безпрецедентної рятувальної операції, в ході якої дрони скидали б їжу, а потім, коли собаки повинні були звикнути до присутності безпілотного літального апарату, їх планували сіткою перенести повітрям в безпечне місце.

Собаки прожили на застиглій лаві місяць

Але перший пошук за допомогою безпілотника в середу не виявив жодних слідів тварин. Однак на місці були виявлені людські сліди. Пізніше з'явилося відео з повідомленням про те, що собаки вже врятовані. У відео також були показані фотографії кількох собак.

"Ми подивилися відео і підтвердили, що воно справжнє, як і сліди, які ми знайшли вчора. Головне, що собак так чи інакше вивезли", - сказав журналістам на острові Хайме Перейра, виконавчий директор Aerocamaras.

Члени A-Team могли вибрати анонімність, щоб уникнути можливого покарання за те, що вони ризикнули увійти в заборонену зону для порятунку собак. Влада обмежила вхід на територію, покриту лавою, за порушення загрожує штраф до 180 євро.

Джерело з місцевого ЗМІ Palmerus.es, що опублікувало відео, повідомило, що з тваринами все в порядку.

Нагадаємо, виверження вулкана на острові Ла-Пальма почалося 19 вересня. У ніч на 29 вересня лава дійшла до океану і сформувала півострів, який називають "найновішим місцем на землі".

Лава покрила територію площею понад 800 гектарів. Зруйновано майже 2 тисячі будівель, половина з них житлові будинки. Евакуйовано 7 тисяч людей.