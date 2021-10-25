Туристична і ресторанна індустрія Болгарії погрожують протестами через "зелені перепустки"

Туристична і ресторанна індустрія Болгарії пригрозили почати національні протести, якщо уряд не внесе поправки у правила видачі "зеленої перепустки", щоб тести на антитіла COVID-19 могли бути юридично визнані для отримання сертифіката.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Якщо наші вимоги не будуть виконані, ми почнемо акції протесту у всіх містах в середу. Ми хочемо підтримати введення "зеленої перепустки" як єдиної альтернативи повної ізоляції, але не в тому вигляді, в якому вона діє зараз", - заявили найбільші організації туристичних і ресторанних компаній.

Влада Болгарії видає річний сертифікат всім, хто перехворів на COVID-19, здавши при цьому ПЛР-тести і тестування на антигени. Сертифікат також видається відразу після отримання першої дози вакцини.

Офіційно близько 470 000 болгар вилікувалися від COVID-19, але повідомляється, що принаймні один мільйон болгар перенесли COVID-19, але не пройшли тестування.

Індустрія туризму хоче, щоб вся державна і муніципальна адміністрація була включена в систему "зелених перепусток". "Як найбільший роботодавець держава повинна подавати приклад, і ефект обов'язково буде позитивним", - йдеться в позиції галузі.

Нині державна адміністрація, школи і дитячі сади виключені з правил видачі "зеленого сертифіката".

Згідно з новими правилами, які почали діяти минулого тижня, доступ в бари, тренажерні зали, готелі та інші закриті громадські місця буде дозволений тільки людям, у яких є "зелений сертифікат", що засвідчує вакцинацію, негативний тест чи те, що людина вилікувалась від вірусу.

Тільки 24% дорослих вакциновані в Болгарії.